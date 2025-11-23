Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda satış yerleri ile toplu tüketim alanlarında denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bakanlık talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, işletmelerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

Vatandaşlardan Alo 174 Gıda Hattı ve CİMER üzerinden gelen başvurular titizlikle değerlendirilirken, yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılığı tespit edilen işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, denetimlerin temel amacının üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda güvenilir gıdaya erişimi sağlamak, işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesini temin etmek ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak olduğunu vurguladı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha güvenilir bir gıda zinciri için denetimlerimiz kesintisiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Şikâyet ve ihbarlar için vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden başvuru yapabileceği hatırlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi