Ulukavak Mahallesi’nde yer alan Özgürevler ve Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi arasındaki yolun genişletilmesini isteyen vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne giden yolun çok dar olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Serdar Tuna yetkililere çağrıda bulundu.

Bazı öğrencilerin okula giderken yaya olarak bu yolu kullandığını belirten Tuna, “Araçlar yayaların yanından geçerken tehlike arz ediyor. Belediyeden bu yolun genişletilmesini talep ediyoruz.” dedi.