Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni kurulan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve kütüphane açılışında konuşan Başhekim Komut, vatandaşların son dönemde en çok şikayet ettiği konulardan biri olan randevu alamama sorununun ortadan kaldırılması adına çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Başhekim Komut, hastanede her türlü branşta yüzde 80 oranında telefonla MHRS'ye başvuran vatandaşların randevu alabildiğini dile getirirken, “Her 5 kişiden 4’ü istediği branşta randevusunu alıyor” dedi.

Hastane yönetimi olarak son dönemde kuruma kazandırılan yeni cihazlar ve hekimler sayesinde daha fazla poliklinik açabildiklerini anlatan Komut bu sayede MHRS sistemindeki şikayet oranlarını da önemli ölçüde azaltarak hastaların randevu almasını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Halen hastaların yüzde 80’inin randevularını alabildiğini anlatarak geçen yıla oranla MHRS'den kaynaklı şikayetlerin yüzde 70'ten yüzde 30'a düştüğünü belirten Komut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hastanemize yönelik Sağlık Bakanlığı, BİMER veya CİMER’e iletilen şikayetler genel anlamda azalma gösteriyor. Türkiye genelinde vaka başına düşen şikayet oranı 3.54 iken, hastanemizde bu oran 1.34 seviyesine geriledi”

Hastanede aktif randevu bekleyen hasta sayısının azaldığını da anlatan Doç. Dr. Erdal Komut: “Son aylarda yapılan çalışmalarla birlikte MHRS'de aktif talep ve randevu bekleyen hasta sayısının 3'te 2'sini erittik. Yani hastanemizde randevu bekleyen hasta sayısı bizim bir günde polikliniklere kabul ettiğimiz hasta sayısından daha az. İlimizde branşlarımızın yüzde 80'i telefonla MHRS'ye başvuran vatandaşlarımız randevu alabilmektedir. Alacağımız tedbirlerle bu grafiği daha da yukarı çekeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi