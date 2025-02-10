Operasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Çalbıyık tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan özel izinle gerçekleştirildi. Hastanede bir ilk olan operasyonun Türkiye’de de çok sınırlı sayıda merkezde uygulandığı belirtildi.

Operasyonla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 68 yaşındaki F.A. isimli hasta, sağ kalçasındaki ağrı ve yürürken zorlanma şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Uzun yıllardır kalp rahatsızlıkları ve tiroid hastalığı nedeniyle tedavi gören F.A.’nın 2011 yılında kalça eklemindeki sorundan dolayı ilk kalça protezi ameliyatını geçirdiği, ancak 2023 yılında kalçasında yeniden ağrıların başladığı ve yürümekte ciddi zorluklar yaşadığğı belirtildi. Protezinin gevşemesi nedeniyle başka bir hastanede ikinci bir operasyon geçiren hastanın tekrar hastaneye başvurmasının ardından yapılan radyolojik ve klinik incelemelerde, ikinci protezinin de stabil olmadığı ve kalça kemiğinde yeterli destek bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine, hastaya özel bir protez üretilip implantasyonu gerçekleştirildi.

“UYGULAMA YÜKSEK BAŞARIYLA SONUÇLANDI”

Bu önemli ve başarılı ameliyatın ardından Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, hastayı ziyaret ederek tedavi süreci hakkında Prof. Dr. Murat Çalbıyık’tan bilgi aldı. Prof. Dr. Çalbıyık, hastanın kalça protezinin 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel olarak tasarlanıp üretildiğini ve bu gelişmiş teknolojinin protez yerleştirme sürecinde çok önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca protez uygulamasının klinik olarak yüksek başarıyla sonuçlandığını ve hastanın postoperatif iyileşme sürecinin oldukça olumlu ilerlediğini belirtti.

BAŞHEKİM’DEN TEŞEKKÜR

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Prof. Dr. Murat Çalbıyık ve ekibini tebrik ederken, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sahip olduğu yüksek nitelikli hekim kadrosu sayesinde her geçen gün ulusal görünürlük ve saygınlığının arttığını ifade etti. 3D yazıcı teknolojisiyle gerçekleştirilen ameliyatın, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin ivmelendirici ve çığır açıcı etkisinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Başhekim Komut, hastanenin günceli takip eden ve en son yenilikleri sağlık hizmeti sunumuna yansıtan donanım ve vizyonda olduğunu kaydetti. Ayrıca, tüm kliniklerde hekimlerin tıbbi cihaz ve malzeme taleplerini sahiplendiğini ve ivedilikle temin çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Komut, bu önemli ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ