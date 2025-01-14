Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Dereseki Köyün'de ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Satılmış Aktaş(65), kestiği ağacın altında kaldı.

Aktaş'ı hareketsiz halde ağacın altında gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satılmış Aktaş'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.