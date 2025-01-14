Alınan bilgiye göre İ.Ç.(44) ile P.Ç.(17) arasında Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde İ.Ç.'ye ait ikamette bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.Ç., yanında bulunan bıçakla İ.C.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.