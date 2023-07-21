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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Merkez'e bağlı bir köyde düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Bin 810 adet Galara, 300 mg sentetik ecza, 1 gram kubar esrar, 1 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet Hassas terazi, 9 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ile 2 adet çakmak gazı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde yer alan ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.