Çorum'da haf tasonu gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada çok sayıda aday ve aileyi ilgilendiren sınavın huzur içerisinde uygulanabilmesi için bütün önlemlerin alındığı kaydedilerek, Cuma akşamı itibariyle Cumartesi ve Pazar günlerinde il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Toplantıda adaylar için de önemli tavsiyelerde bulunuldu. Adayların, sınav günü evden çıkmadan önce mutlaka fotoğraflı, geçerli kimlik (nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport) ve sınav belgesi kontrolünü yapmaları gerektiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğun ve gecikmenin önüne geçmek için erken saatte sınav binalarına ulaşım sağlanmasının önem arz ettiği vurgulanarak sınav giriş saatlerine riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 8 Haziran Cumartesi sabah uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 07.00 - 17.00 saatleri arasında, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlularının gerçekleştirileceği 9 Haziran Pazar günü ise 07.00 - 15.30 saatleri arasında sınava katılacak olan adaylara hizmet vermek için açık olacağı belirtildi.

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 18 bin 382, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 11 bin 854 ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise bin 44 adayın gireceği kaydedildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Sınav Koordinatör Yardımcısı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı katıldı.

Editör: İHA AJANS