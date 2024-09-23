Olay, dün Osmancık Caddesi İkbal ışıklarında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerini darp ederken, diğer sürücüler kavgayı ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, kavgaya karışanları karakola götürürken, şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde tartışan sürücülerin birbirlerini darp ettiği anlar yer aldı.

Editör: NURDAN AKBAŞ