Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 artarken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942’e çıktı. Bu araçların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında 847 bin 861 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,8'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ise 407 bin 93 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölgedeki illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 460 bin 655 olurken, Tokat’ta 220 bin 248’e ve Amasya’da ise 143 bin 416’ya yükseldi.

Editör: HABER MERKEZİ