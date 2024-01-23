Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 197 bin 111’e çıktı.

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla 197 bin 11 oldu. 197 bin 111 taşıdın 90 bin 847’sini otomobil, 2 bin 466'sını minibüs, 1.003'ünü otobüs, 24 bin 186’sını kamyonet, 6 binini kamyon, 25 bin 662’sini motosiklet, 459’unu özel amaçlı araç ve 46 bin 488’ini traktör oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 453 bin 751, Amasya’da 141 bin 592, Tokat’ta ise 217 bin 559 oldu.