Mecitözü İlçesi Söğütyolu Mevkiinde bulunan Danın Barajı’nda esrarengiz balık ölümleri gerçekleşti.

Danın barajında toplu ölen balıkları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu ölümlerin normal olmadığını dile getiren vatandaşlar yetkililerden balık ölümlerinin araştırılmasını talep etti.

Baraja kimyasal bir ilaç atılmış olabileceğini savunan vatandaşlar, barajın her yerinde sayısız miktarda balık ölümlerinin gerçekleştiğinin altını çizerek bu konunun araştırılmasını istedi.