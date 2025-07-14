15 Temmuz darbe girişiminin 9’ncu yılı nedeni ile bir açıklama yaparak bu şanlı direnişin işgale, ihanete ve teslimiyete karşı milli iradenin şahlanışı, salaların yeri göğü inleten çağrısı olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak, “15 Temmuz gecesi sadece bir darbe değil; devletimize, milletimize, bayrağımıza ve mukaddesatımıza karşı planlanmış çok cepheli bir işgal girişimi sahneye konmuştur. Ancak hainler hesap etmedi: Bu topraklarda esaret olmaz, Türk milleti diz çökmez!” dedi.

15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin istikbalini hedef aldığını, FETÖ’nün taşeronluğunda küresel efendilerin planının sahneye konduğunu, ama Türk milletinin aziz şehitlerimizin canı, kahraman gazilerimizin cesaretiyle bu karanlık senaryoyu yırtıp attığını belirten Çıplak: “O gece millet, devletiyle kenetlenmiş; imanla, vatan aşkıyla tankın önüne, kurşunun üstüne yürümüştür.

Bugün, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir kez daha haykırıyoruz: Bu topraklarda teröre geçit yoktur, ihanete izin yoktur, teslimiyet yoktur! FETÖ’süyle, PKK’sıyla, DAEŞ’iyle, hangi alçak örgüt olursa olsun; ya silah bırakacak, ya yok olacaktır! Ne teröristle müzakere ne de hainle pazarlık vardır!

Cumhur İttifakı kararlılığıyla terörün kökü kurutulmaktadır. Artık ülkemizin enerjisi teröre değil, kalkınmaya, üretime, gençliğe harcanmaktadır. Türkiye Yüzyılı; terörsüz, bağımsız, güçlü Türkiye’nin yüzyılı olacaktır! Milli bekamızı tehdit eden her unsurla mücadelemiz sürecektir.

Bilinmelidir ki; emperyalizmin maşaları, kiralık tetikçileri, içimizdeki kripto hainler artık hiçbir oyun kuramayacak, karanlık planlarını uygulayamayacaktır. Türk devleti ve Türk milleti bu tehditleri bertaraf edecek güçtedir. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil; milli birlik ve beraberliğin yeniden taçlandığı, devlet-millet kenetlenmesinin zirveye ulaştığı bir milattır.

Bu vesileyle; 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve hürmetle anıyorum. Unutulmasın ki; Bu millet rüzgâr ekenin fırtına biçtiği bir millettir. Bu devlet; bölünmez, teslim alınmaz, diz çökmez! Ne mutlu Türk’üm diyene! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türk milleti! Yaşasın Cumhur İttifakı!” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK