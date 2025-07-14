15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün şehit ettiği polisler Ankara’da düzenlenen programla anıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde Yenimahalle Spor Kompleksi’nde organize edilen programda, 9 sene önce hain darbe girişiminde şehit olan polislerin hatırası yaşatıldı.

Düzenlenen etkinlikte katılımcılar, darbe girişimi sırasında FETÖ’nün Ankara'ya attığı bombaların ve yaşanılan saldırıların görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı.

12 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen etkinliğe 15 Temmuz 2016 tarihinde Terörle Mücadele Daire Başkanı görevindeyken başından vurularak ağır yaralanan 15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Milli Eğitim İl Müdürü Yaşar Koçak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sefa Gülşen, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, polisler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Turgut Aslan: "Daima uyanık olmak zorundayız"

Millet olarak her zaman teyakkuzda olunması gerekildiğini ve tehlikelere karşı bir bütün olmak zorunda olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Aslan, "Şu anda aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vatana daha önce sahip çıktık ama bu son değil. Daima uyanık olmak zorundayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Turgut Aslan'a 15 Temmuz anısına plaket takdim edildi. Etkinlikte 100'ün üzerinde genç judo sporcusu gösteri yaptı. Judo Ankara İl Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara da madalyalar verildi.

Muhabir: İHA AJANS