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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş; “Sayın Valimizi Meclisimizde ağırlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Şahsım ve tüm İl Genel Meclisi Üyeleri adına Sayın Valime tekrardan hoş geldiniz sefa geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.” dedi.



İl Genel Meclisi üyelerine seslenerek İl Özel İdarelerinin ruhunu, havasını, atmosferini ve samimiyetini çok iyi bildiğini vurgulayan Vali Dağlı, İl Özel İdaresi olarak Meclis Üyeleri ile birlikte çok yakın bir çalışma sergileyeceklerini ifade etti.

Üyelerin köylerindeki, mahallelerindeki sorunlara hâkim olarak İl Genel Meclisi’ne geldiklerini, yapılması gereken konuları değerlendirerek karar aldıklarını belirten Vali Zülkif Dağlı, Meclisin aldığı kararları güzel icraatlara dönüştürmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.



Alınacak kararlarda öncelikleri belirlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, özellikle yolların sıcak asfalta dönüştürülmesi ve tarımsal sulamaya ağırlık verilmesi gerektiğini, tarımsal, kültürel ve turizm anlamında yapılması gereken yatırımlar olduğunu ifade etti.



Çorum Valisi Dağlı, “Bütün bu yatırımları gerçekleştirmek, kırsaldaki vatandaşlarımıza daha güzel ve kaliteli hizmetler sunabilmek için İl Genel Meclisi, İl Özel idaresi ve tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmalıdır. İl Genel Meclisi Üyelerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” diye konuştu.