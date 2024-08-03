Çorum’da taksi ücretleri zamlandı. Yapılan zamla birlikte taksi indi bindi ücretleri 125 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 25 TL’den 40 TL’ye yükseldi.

Kilometre ücreti 25 TL'den 35 TL'ye çıktı.

Bir saat bekleme ücreti 210 TL’ye yükseldi. Son yapılan düzenlemeyle indi bindi ücreti yüzde 30 diğer ücretler ise yüzde 40 zamlandı.

Taksicilerin taksimetrelerini ayarlamaya başladığı öğrenildi.

Yeni fiyatların 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

Taksicilerin akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zamlar ve artan giderler nedeniyle zam talebinde bulunduğu biliniyordu.