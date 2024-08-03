Alınan bilgiye göre Tarık Ünver (34)  sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptıktan sonra Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 42. Sokak'ta bulunan kendine ait oto tamir hanesinde yaşamına son verdi.

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Paylaşımı gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tamirhaney giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Whatsapp Image 2024 08 03 At 05.08.34 (3)Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünver'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK