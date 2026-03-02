Çorum’da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var – Büyükbaş Projesi”nin birinci yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplantı salonunda düzenlenen programa Ziraat Bankası Bölge Müdürü Kahraman Turcan, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, merkez ve ilçe Ziraat Bankası şube müdürleri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda projenin mevcut durumu ve elde edilen çıktılar ayrıntılı şekilde ele alındı. Bir yıl içinde 104 üreticinin projeden faydalandığı, toplam 900 baş gebe düvenin temin edildiği ve 650 buzağı doğumunun gerçekleştiği açıklandı. Proje sayesinde günlük süt toplama miktarının 16 bin 300 litre arttığı belirtildi.

Hayvancılıkta üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sunduğu ifade edilen proje kapsamında üreticilere 18 ay ödemesiz, 5 yıl vadeli kredi imkânı sağlanıyor. Özkaynak şartı aranmaksızın en az 5, en fazla 10 baş gebe düve alımına finansman desteği sunulan proje 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Başvuruların, birliğe süt veren üyeler tarafından birlik merkezi ve şubeler aracılığıyla yapılabildiği bildirildi.

Ziraat Bankası Bölge Müdürü Kahraman Turcan, üreticinin her zaman yanında olduklarını ve üretimin artırılmasına yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise projeye katkı sunan Ziraat Bankası yöneticilerine teşekkür ederek, sağlanan krediler sayesinde il hayvancılığında önemli bir ivme yakalandığını vurguladı.

Çorum’un süt üretiminde öncelikli iller arasında yer alması sayesinde proje kapsamında faiz indirimlerinden de yararlanıldığı kaydedildi. Toplantıda, daha fazla üreticinin projeye dahil edilmesi ve et ile süt üretiminin artırılması için iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Muhabir: Haber Merkezi