14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve önceki dönem Çorum Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz ile birlikte Ziraat Odası’na giden Kayrıcı, oda Başkanı Adem Özdemir’den hem faaliyetleri hakkında bilgi aldı, hem de Çorum çiftçinin durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Özdemir’den Çorum çiftçisinin beklentilerini de dinleyen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum çiftçisinin yaptığı üretimle ülke ve kent ekonomisine önemli katkılar sunduğunu, tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü kentler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye’nin kendi kendine yetecek, hatta verimli kullanılması halinde önemli ihracat yapabilecek seviyedeki tarım arazilerine sahip bir ülke olduğuna dikkat çeken Kayrıcı, verimli arazilerin doğru metotlarla ekildiği zaman çiftçilerin gelirlerinin de ciddi boyutta arttığını vurguladı.

Çorum’un da ürün çeşitliliği ve özellikle de verimliliğin artırılabilmesi adına sulu tarıma yönelmenin artırılması gerektiğine işaret eden Kayrıcı, kendisinin de köylü çocuğu olduğunu söyleyerek, milletvekili seçilmesi halinde çiftçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve merkezi hükümette alması gereken desteği alması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’ya Türk Bayrağı Armalı bir plaket hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)