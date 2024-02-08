Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan Çorum’da tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması için tarımsal sulamanın önemine değinen Vali Dağlı, ilimizde 208.000 hektar sulanabilir arazinin bulunduğu ve bu arazilerin %52,9’unun (110.077 hektar) sulandığını belirtti. Vali Dağlı, yürütülmekte olan projelere devam edilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra yeni atılacak adımlarla bu oranın daha da arttırılması için tarım sektörüne hizmet veren tüm paydaşlar ile birlikte özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Sulanabilir tarım alanlarının artması ile birlikte tarımsal üretime katılımın ve istihdamın da artacağını belirten Vali Dağlı, bu durumun Çorum tarımının şu anda bulunduğu seviyeden daha iyi noktalara gelmesine, ilin ekonomisinin gelişmesine ve yurttaşların refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacağını, bu nedenle bu konunun üzerine hassasiyetle eğildiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)