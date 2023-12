Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik olarak çalışmaların sürdüğünü anlatan Dağlı, emniyet ve jandarma birimlerince 1.124 anneye İçişleri Bakanlığınca yürütülen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi veriliğini belirtti.

5 BİN ÇOCUĞA ULAŞTILAR

Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında 22 okulda düzenlenen programlarda 5 bin çocuğa ulaşarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verildiğini aktaran Vali Dağlı, şöyle konuştu: “Gösterilen tüm bu çabaya rağmen suça sürüklenmesi engellenemeyen çocuklar ile daha yakından ilgilenebilmek adına başlatmış olduğumuz her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesi uygulaması devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, ailelerimize de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeleri çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu tür faaliyetlerde geçirecekleri kaliteli zaman, hem onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize anne ve babalar olarak daha çok sahip çıkalım.”

Bundan sonraki süreçte de suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini işaret eden Dağlı, suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran katıldı.