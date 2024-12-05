Belediye Meclisi Salonunda yarın saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri arasında Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi yapımı yer tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, Köprüalan Köyü’nün mahalle olarak Çorum Belediyesi’ne katılması, çevre geliri karşılığı yardım, Çöplü Arastası Sağlıklaştırması, Kültür Yolu Cephe Sağlıklaştırması, Üçtutlar ve Gazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırması, 04.10.2024.Tarih 11 Sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itiraz, 5 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, konut alanlarında ticaret kullanımı, Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Çorum Belediye Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği 45.Bölge Çorum Ecza Odası ile ortak hizmet projesi ve imar değişikliği teklifleri maddeleri yer alıyor.

Öte yandan 2025 yılı ücret tarifesinin de görüşüleceği Meclis’te vatandaşı doğrudan ilgilendiren su ve ulaşım gibi hizmetlerde fiyat düzenlemesi yapılması bekleniyor.

Abonman sisteminden yararlanan öğrenciler için hayata geçirilen 1 aylık sınırsız biniş ücretinin 550 TL olarak uygulamaya devam edilmesi bekleniyor.

Tarife Komisyonu’nun teklifine göre 9.75TL olan şehiriçi tam akıllı kart bilet ücretinin 17.50 TL olması bekleniyor. 6.75 TL olan Şehir İçi Öğrenci ücretinin ise 12.00 TL.

Çorum'da 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle su fiyatlarında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre Tarife Komisyonunca meskenlerde geçen yıl on tona kadar su kullanımlarında 6,37 TL olan su kullanımının 11,15 TL, onbir yirmi ton arası 7,67 TL olan su kullanımlarının ise 13,42 TL, yirmibir otuz ton arası 8,45 TL olan su kullanımlarının da 14,79 TL olması teklif edilecek.

GEÇEN YIL ZAM OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine su ve ulaşımda artış olmamıştı.