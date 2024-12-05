Destek Üst Limiti 2 Milyon TL’ye Çıkarıldı
KOSGEB’in yeni stratejileri doğrultusunda, Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan kredi desteğinin üst limiti artırıldı. 2024 yılı itibariyle kredi üst limiti, 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye yükseltilerek, işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansman daha geniş çapta karşılanabilir hale geldi. Gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi belirli gruplar için ek 150 bin TL’lik destek sağlanıyor.
Kredi Nerelerde Kullanılabilir?
1,5 milyon TL’ye kadar sağlanan bu faizsiz kredi, işletmelerin farklı ihtiyaçları için kullanılabiliyor. Kullanım alanları şunları kapsıyor:
Çalışan maliyetlerinin desteklenmesi
Makine ve teçhizat alımları
Yazılım giderleri
Eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri
Test, analiz ve pazarlama harcamaları
KOSGEB Kredi Geri Ödeme Koşulları Neler?
Bu kredi programı, tamamen faizsiz ve komisyonsuz olarak sunuluyor. İşletmeler, geri ödemelere 36 aylık geri ödeme süreci sonunda başlayabiliyor.
KOSGEB Kredi Desteği Hangi Sektörler Başvurabilir?
KOSGEB’in işletmeler için sağladığı bu destek, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneliktir:
İmalat
Telekomünikasyon
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilgi hizmet faaliyetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Kimler Başvurabilir?
Kredi desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:
KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermek
İş kurma desteği için işletmenin 1 yılı aşmamış olması, iş geliştirme desteği için başvurunun işletmenin 3 yılını tamamlamadan yapılması
KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak
Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek ya da tüzel kişi statüsünde bir işletmeye sahip olmak
KOSGEB Kredi Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuru yapmak isteyen girişimciler, KOSGEB’in resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt oluşturabilir ve bilgilerini güncelleyebilir. Sisteme kayıtlı olmayan girişimcilerin, başvuru yapmadan önce kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024.