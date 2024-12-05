Destek Üst Limiti 2 Milyon TL’ye Çıkarıldı

KOSGEB’in yeni stratejileri doğrultusunda, Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan kredi desteğinin üst limiti artırıldı. 2024 yılı itibariyle kredi üst limiti, 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye yükseltilerek, işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansman daha geniş çapta karşılanabilir hale geldi. Gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi belirli gruplar için ek 150 bin TL’lik destek sağlanıyor.

Kredi Nerelerde Kullanılabilir?

1,5 milyon TL’ye kadar sağlanan bu faizsiz kredi, işletmelerin farklı ihtiyaçları için kullanılabiliyor. Kullanım alanları şunları kapsıyor:

Çalışan maliyetlerinin desteklenmesi

Makine ve teçhizat alımları

Yazılım giderleri

Eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri

Test, analiz ve pazarlama harcamaları

KOSGEB Kredi Geri Ödeme Koşulları Neler?

Bu kredi programı, tamamen faizsiz ve komisyonsuz olarak sunuluyor. İşletmeler, geri ödemelere 36 aylık geri ödeme süreci sonunda başlayabiliyor.

KOSGEB Kredi Desteği Hangi Sektörler Başvurabilir?

KOSGEB’in işletmeler için sağladığı bu destek, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneliktir:

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilgi hizmet faaliyetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Kimler Başvurabilir?

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermek

İş kurma desteği için işletmenin 1 yılı aşmamış olması, iş geliştirme desteği için başvurunun işletmenin 3 yılını tamamlamadan yapılması

KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak

Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek ya da tüzel kişi statüsünde bir işletmeye sahip olmak

KOSGEB Kredi Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen girişimciler, KOSGEB’in resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt oluşturabilir ve bilgilerini güncelleyebilir. Sisteme kayıtlı olmayan girişimcilerin, başvuru yapmadan önce kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024.