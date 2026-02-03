Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi desteğiyle “İklim Değişikliği Perspektifinden Su ve Kuraklık Çalıştayı” yapılacak.

HİTÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda bugün (03 Şubat 2026 Salı günü) saat 13.00’te başlayacak çalıştayda, iklim değişikliğinin su kaynakları ve kuraklık üzerindeki etkileri ele alınacak. Akademisyenler, kamu temsilcileri ve uzmanların katılacağı programa, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün de iştirak edecek.

Çalıştay kapsamında saat 14.00’te başlayacak I. Oturumda Prof. Dr. Andreas Schachner, “Hititlerde Kuraklık ve Su Yönetimi” başlıklı sunumunu yapacak. Sezgin Aksu ise “Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi: Doğal Bitki Rehberleri” konusunu değerlendirecek. Çalıştay, 15.00-17.00 saatleri arasında İlahiyat Fakültesi 2. katta gerçekleştirilecek masa tartışmalarıyla devam edecek.

