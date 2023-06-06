Çorum Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk sahalarında 2020-2021-2022 yıllarında ve 2023 yılı ilk 5 ayında meydana gelen toplam trafik kazalarının istatistiki verileri paylaşıldı.

Açıklamada, “2020 yılı içerisinde 21’i ölümlü trafik kazası, 1.363’ü yaralanmalı trafik kazası, 1.850’si ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 3.234 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 23 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.350 vatandaşımız yaralanmıştır.

2021 yılı içerisinde 27’si ölümlü trafik kazası, 1.651’i yaralanmalı trafik kazası, 2.421’i ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 4.099 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 29 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.799 vatandaşımız yaralanmıştır.

2022 yılı içerisinde 24’ü ölümlü trafik kazası, 1.619’u yaralanmalı trafik kazası, 2.336’sı ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 3.979 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.687 vatandaşımız yaralanmıştır.

2023 yılı ilk beş ayı içerisinde (01 Ocak - 31 Mayıs) 4’ü ölümlü trafik kazası, 666’sı yaralanmalı trafik kazası, 1.004’ü ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 1.674 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.122 vatandaşımız yaralanmıştır.

Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı trafik birimlerimiz, yaşanan trafik kazalarının azaltılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)