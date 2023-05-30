İlçede sahipsiz sokak hayvanlarının araçların çarpması nedeniyle ölüm ve yaralanmalarını önlemek amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesince çalışma yapıldı.

İlçede sürücülerin can ve mal güvenliğini de temin etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Boğazkale Belediyesi ve Boğazkale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sahipsiz sokak hayvanlarına reflektörlü tasma takmaya başladı.

Sık trafik kazası meydana gelen bölgelerde çalışmaya başlayan ekipler, yaklaşık 50 sahipsiz sokak hayvanına reflektörlü tasma taktı.

Devam eden çalışma kapsamında ilçede sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.