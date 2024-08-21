Bugün yaşanan olayda Çorum merkezde yer alan bir lokantadan hastanede yatan hastası için çorba sipariş eden vatandaş, çorbanın kapağını açtığında çorbanın içinde yüzen sinekle karşılaştı.

Lokantayı arayan ve durumu bildiren vatandaş, çorbayı iade etmek istediğini belirtti ancak işletme sahipleri iadeyi kabul etmedi.

Duruma tepki gösteren ve ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş, zabıtaya da durumu bildirdiklerini aktararak, “Halkın sağlığıyla oynanıyor. Lütfen denetimler artırılsın.” dedi.

Editör: Haber Merkezi