Alınan bilgiye göre  Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Samed B.(34) ile Veysal Ç.(30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK