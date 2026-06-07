Akpınar Caddesi'ndeki Mamazgah Parkı'nda silahlı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan B.K. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer yaralı O.A. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince parkta yapılan çalışmada boş kovanlar tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.