Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 katlı bir evin çatısına çıkan Akgül'ü hareketsiz halde gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akgül'ün komşusu Selahattin Tarlabaz, AA muhabirine, olayı mahalledeki çocukların fark ettiğini söyledi.

Çocukların kendisine çatıda bir kişinin yattığını söylediğini belirten Tarlabaz, "Çocuklar, 'Çatıda bir amca yatıyor.' diye haber verdi. Daha sonra eşine seslendiler ancak duymadı. Ben de yan taraftaki balkon üzerinden çatıya geçtim. Şakir amcayı gördüm. Yanına gittiğimde yüzü ve elleri morarmıştı. Kafası aşağı doğru duruyordu. Başında da bir iz vardı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık." dedi.

Akgül'ün eşinin de daha sonra çatıya çıktığını ifade eden Tarlabaz, sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını dile getirdi.

Tarlabaz, "Maalesef Şakir amcayı kurtaramadık. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.