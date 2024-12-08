Alınan bilgiye göre aralarında önceden tartışma bulunan Kaan B. ile Nihat Y., Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta tekrar tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Y., Kaan B.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu Kaan B. ayağından, o esnada yoldan geçen Yaşar Ö., ise koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kaan B., durdurduğu bir motosikletle, Yaşar Ö. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede suç aleti pompalı tüfek odunların altına gizlenmiş halde bulunurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.  

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK