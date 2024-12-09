Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum'da haftalık raporunu açıkladı. Çorum'da bugün en yüksek 14 derece civarı bir sıcaklık beklenirken, parçalı bulutlu bir hava şehrin genelinde hakim olacak. Salı günü ise Çorum'da yine 13 derece bir sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Salı günü sisli bir hava beklenirken Çarşamba günü 13 derece ve yağmurlu bir hava bekleniyor.

SICAKLIK BİR ANDA DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre Çorum'da sıcaklık Perşembe günü itibariyle düşecek. Perşembe günü 9 derece Cuma günü ise Çorum genelinde 6 derecelik yağmurlu bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU SOĞUK

Cumartesi günü sıcaklığın 0 dereceye düşmesi beklenirken, Pazar günü 2 derecelik bir hava durumu bekleniyor. Hafta sonu için Çorum genelinde yağmur beklentisi ise yok.