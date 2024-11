Osmancık Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin de seslendirdiği Mağusa Limanı ve seçme Türk halk müziği eserleri seslendirdi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti.

Öğretmenlerin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmayı şeref bildiğini vurgulayan Gelgör, "Kızımız, Batman Kozluk’a tayin olduğunda babasına demiş ki 'Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmak bana şereftir.' İşte kızımız o şerefe nail oldu ve şehit düştü. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum." dedi.

