Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Satranç Grup Birinciliği Çorum'da başladı. Çorum'un yanı sıra Ankara, Kırıkkale, Samsun, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Amasya olmak üzere 9 ilden 33 okul mücadele ediyor. Küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda toplam 176 öğrenci ter döküyor. Çorum'dan 16, Bolu ve İstanbul'dan 1 hakem olmak üzere toplam 18 hakemin görev aldığı şampiyona Çorum Yeni Spor Salonu'nda yapılıyor.

6 Nisan'da sona erecek olan grup birinciliğinde kategorilerinde ilk 4'e giren okullar 25-29 Mayıs tarihleri arasında Rize'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacaklar.

ÇORUM'DAN 6 OKUL FİNAL VİZESİ ARIYOR

Çorum'da düzenlenen satranç grup birinciliğinde Çorum'u 6 okul temsil ediyor. Küçük ve yıldızkızlar kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, küçük ve yıldız genel kategorisinde 23 Nisan Ortaokulu, genç kızlar kategorisinde Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve genç erkeklerde ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Türkiye Şampiyonası'na vize alabilmek adına mücadele ediyor.

İLK HAMLE KÖSE VE AŞGIN'DAN

Çorum'da düzenlenen Okullararası Satranç Grup Birinciliği'nin ilk hamlesi Vali Yardımcısı Bayram Köse ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan geldi.

2-6 Nisan tarihleri arasında Çorum'da yapılacak olan grup birinciliğinin açılış seremonisi önceki gün gerçekleşti. Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, antrenörler, veliler ve sporcular katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Köse ve Aşgın, turnuvanın ilk hamlesini de yaparak başarı dileklerini ilettiler.

