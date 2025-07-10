Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nce yürütülen çalışmalar neticesinde; deprem, yangın ve trafik kazası gibi sebeplerle ağır hasar almış araçların bilgileri kullanılarak çalıntı veya kaçak araçların trafiğe çıkarıldığı belirlendi.

23 ARAÇTAN BİRİ ÇORUM’DA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Konya başta olmak üzere Çorum, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Isparta, Balıkesir ve Karaman gibi birçok ilde toplam 23 aracın şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Çorum’da ele geçirilen araç da bu sahtecilik zincirinin bir halkası olarak kayda geçti.

Yapılan incelemelerde 17 aracın gümrük kaçağı, 4’ünün çalıntı, 2’sinin ise yakalamalı ve hacizli olduğu ortaya çıktı.

ARAÇLARIN DEĞERİ 15 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen araçların toplam değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirlendi. Suçtan elde edilen kazançların MASAK tarafından takibe alındığı ve şüpheliler arasında yaklaşık 3 milyon TL'lik para transferi yapıldığı tespit edildi.

Konya ve Karaman’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 av tüfeği, 12 tescilsiz plaka, 33 kartuş ve çok sayıda araç satış sözleşmesi ile vekâletname ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: İHA AJANS