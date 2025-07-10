Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. F.K. idaresindeki 06 DM 0017 plakalı otomobil ile S.G. yönetimindeki 19 ES 414 plakalı otomobil Zerrin Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar A.K. yönetimindeki 19 ZA859 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden A.K. ve S.G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan C.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS