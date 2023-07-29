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Yaklaşık 200 haneli köyün en önemli gelir kaynağı olan sarımsak, evlerde istiflenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Üyük köyü muhtarı Ali Yalvaç, AA muhabirine, köyde yıllık bin tondan fazla sarımsak üretildiğini söyledi.

Köydeki hemen her hanenin en az bir tarlasına sarımsak ektiğini belirten Yalvaç, "Köyümüzün sarımsağı meşhur. Kalitesiyle Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile yarışır. Ürünümüz yoğun talep görüyor. Müşteri sorunu yaşamıyoruz, talebi karşılama sorunu yaşıyoruz." dedi.

Üyük köyünde yetiştirdikleri sarımsağın keskin aromasıyla öne çıktığını anlatan Yalvaç, vatandaşların köye gelerek ya da semt pazarlarında Üyük sarımsağı bulabileceklerini kaydetti.

Yalvaç, Üyük sarımsağı için coğrafi işaret tescili başvurusu yapacaklarını da sözlerine ekledi.