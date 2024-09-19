Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki ecdat yadigârı tarihi eserleri ihya etmeyi sürdürüyor. Çorum Mecitözü’ne bağlı Alören köyünün 1899’da inşa edilen ve bir süredir ibadete kapalı olan camisi, 5 milyon TL’lik bir harcamayla aslına uygun bir biçimde restore edildi. Alören Camii, 20 Eylül Cuma günü yeniden ibadete açılıyor.

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyünün, Osmanlı modern döneminin örnek mimarisini taşıyan Alören Köyü Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Bir süredir ibadete kapalı olan cami, Cuma günü (20.09.2024) törenle yeniden ibadete açılacak.

CAMİ, MİNARESİNDEN KAPISINA KADAR RESTORE EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon öncesi ibadete kapalı olan Alören Köyü Camii’ndeki restorasyona 2022 yılı sonunda başladı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, cami çatısı ve çıtalı ahşap tavanı sökülüp, aslına uygun olarak yenilendi. Tuğla minare, statik sorunlar nedeniyle taş korkuluklar korunarak şerefe alt kotuna kadar sökülerek yeniden imal edildi. Sonradan eklenen son cemaat yeri ve imam odası kaldırıldı, yerine sundurma yapıldı.

Yine restorasyon kapsamında, iç duvarları mikroenjeksiyonla sağlamlaştırma, kalemişi süslemeleri ihya ile özgün ahşap minber, vaaz kürsüsü ve korkulukların onarımı gerçekleştirildi. Ahşap kapı ve pencere onarımları yapılarak, çevre düzenleme ve abdest alma alanları oluşturuldu.

Editör: NURDAN AKBAŞ