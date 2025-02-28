Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen ramazan davulcuları Çorum Belediyesi Mehter Takımı Amiri Salih Candan eşliğinde son kez ritim ve vuruş teknikleri üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Davulcuların Ramazan boyunca sahada olacağını kaydeden Candan, prova sonrası yaptığı açıklamada “11 ayın Sultanı Ramazan Ayı’na inşallah bu gece teravih namazı ile başlayacağız. Çorum Belediyesi olarak davulcularımızı bir araya getirdik. Çorum’u 22 bölgeye 46 parsele böldük. Her bir parsele bir davulcu arkadaşımızı görevlendirdik. Arkadaşlarımız Cumartesi’yi Pazara bağlayan gece 03.15’te sokaklara çıkacaklar ve ramazan boyunca görevlerini yapacaklar” dedi.

Ramazan davulcularının vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu söyleyen Candan, davulcuların giderlerinin tamamının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını kaydederek, “Dolu dolu bir ramazan olacak inşallah” dedi.

Davulcular, Hürriyet Parkı önünde yapılan fotoğraf çekiminin ardından ramazan öncesi geleneksel hale gelen Çorum Halayı çektiler.