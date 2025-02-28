Kanal D'de yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Çorumlu Aycan Varış ve Karabüklü Onur Yüksel, 9 yıl sonra bir araya geldi. Çift, Altınkaya Arena'da düzenlenen görkemli törende evlilik için ilk adımı atarak nişanlandılar.

Çiftin nişan yüzüklerini Aycan Varış'ın aile dostu Gazetemiz Genel Müdürü Mehmet Yolyapar taktı.

Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan izdivaç programı 'Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış ve Onur Yüksel'in o dönem yaşadıkları aşk yarım kalmıştı. Programdan sonra ayrılık kararı alan çift, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Adını geniş kitlelere duyuran Aycan Varış, fenomen haline geldikten sonra sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmaya başladı. Varış'ın 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.