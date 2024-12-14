İl Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce kent geneli cadde ve sokaklarda yapılan asayiş uygulamalarında, Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen E.Y.((36)’nın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek ve bir miktar Metanfetamin, Gülabibey Mahallesi Cemilbey caddesi üzerinde T.B.(29)’a ait otomobilde yapılan aramada 224 adet (Symra) isimli sentetik ecza, 4 fişek esrar maddesi, poşette sarılı 2.73 grem esrar ve 1 adet puf ele geçirildi.

Ayrıca alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen A.B.(42)’ye ise 19 bin 416 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs polis merkezine götürülürken alkollü sürücünün kullandığı araç trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK