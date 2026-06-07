S.G'ye ait 19 UH 997 plakalı otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında alevler çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi otomobilinin kundaklandığını iddia etti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı: 8 ölü, 33 yaralı
Bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı: 8 ölü, 33 yaralı
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK