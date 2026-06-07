M.H. idaresindeki 19 TS 298 plakalı otomobil ile N.Ö’nün kullandığı 19 AHB 031 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çitliği yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ş., N.Ş., A.Ö. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.