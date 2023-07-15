Kaza, Çorum- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim B. idaresindeki otomobil ile İsmail T. idaresindeki otomobil karayolu üzerinde çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İsmail T. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.