Hasan K. (20) idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil iddiaya göre Çorum-Ankara Karayolu Burunçiftlik köprü altında başka bir aracın sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin T. T. idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan Hasan Mert K. (17), Hasan K. (20), Ali T.T. (6) ve Beyza B.T. (11) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Mert Keskin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.