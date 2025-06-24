Alınan bilgiye göre Gökdeniz Sediroğlu (19) ile Ferhat K.(18) Karakeçili Mahallesi Albayrak 5. Sokak’ta kaldıkları otelde tartışmaya başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Gökdeniz Sediroğlu vücudunun çeşitli yerlerinden, Ferhat K. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gökdeniz Sediroğlu, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, elinde tendon kesiği bulunan Ferhat K. ise polis ekipleri nezaretinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK