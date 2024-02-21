Araştırma kapsamında Çorum işgücü piyasasında öncü sektörlerin imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmetleri olduğu belirtilirken, Çorum genelinde açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün ise imalat sektörü olduğu bildirildi.

İşverenlerin en çok talepte bulundukları mesleklerin kadınlarda makineci, karton ve mukavva kutu imal işçisi, unlu mamuller paketleme işçisi; erkeklerde ise diğer kaynakçılar ve pürmüzcüler, gazaltı kaynakçısı ve ağaç biçme makinesi operatörü olduğunun belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Araştırma kapsamında ilimizde işverenlerin iş arayanlarda; fiziki ve bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe becerilerini aradıkları gözlenmiştir. Yine işverenler talep ettikleri işçileri en çok İŞKUR aracılığıyla aradıklarını bildirmişlerdir.

Çorum ilinde 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde 1217 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar istihdamlarının % 22,7 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleridir. Araştırma kapsamında önümüzdeki bir yıl içerisinde ilimizde konfeksiyon işçisi, inşaat işçisi, diğer bıçkıcılar, kontrplak imalatçıları ve ağaç işlem işçileri mesleklerinde istihdam artışı beklenmektedir.”

Editör: SELDA FINDIK