Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, YediHilal Derneği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Okur-Yazar Buluşmaları”, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Eğitimci-Yazar Yasemin Katı, kentteki çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kültürel etkinlikler çerçevesinde yürütülen “YediHilal Okuma Halkaları” projesi kapsamında düzenlenen buluşmalar, 26-27 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Programda öğrencilerle söyleşiler yapan Katı, okuma alışkanlığının önemi, edebiyatın bireysel gelişime katkısı ve yazarlık deneyimleri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Etkinlikler kapsamında; Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu ve Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu ziyaret edildi.

Programın finali Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Final etkinliğine İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, düşünme ve kendini ifade etme becerilerini artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR