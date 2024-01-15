Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi. Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz de Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Nene Hatun Anaokulu'nun minik öğrencileri de şehitlere saygı duruşunda bulundu.