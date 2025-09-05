Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı “Kültürel Miras İstatistikleri”ni açıkladı.

TÜİK’in verdiği bilgiye göre Çorum’da bulunan 3 müze ve iki örenyerini geçen yıl 140 bin 753 kişi gezdi.

3’ü bakanlığa bağlı, 2’si özel 5 müzenin bulunduğu Çorum’daki müzelerde 13 bin 381 arkeolojik, 2 bin 951 etnografik, 4 bin 308 sikke, 4 bin 793 tablet, 4 bin 192 mühür ve mühür baskısı olmak üzere 29 bin 625 eserin bulunduğu belirtilirken, müzeleri 33.130 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye genelinde ise müze sayısı 2024 yılında önceki yıla göre %5,0 artarak 636 oldu. Müzelerin 217 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 401 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 147 oldu.

